Монтойя объяснил, почему «Кадиллаку» не следует заключать с Боттасом длительный контракт

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне аналитик и эксперт Хуан Пабло Монтойя объяснил, почему руководству «Кадиллака» не следует заключать длительный контракт с экс-пилотом Ф-1, который представляет Финляндию, Валттери Боттасом.

«С кем «Кадиллаку» следует заключить более длительный контракт из пары Перес — Боттас? С Чеко. Он подошёл бы им немного лучше по профилю и остальным пунктам, хотя Валттери тоже очень быстр.

Всё будет зависеть от мотивации Боттаса, поскольку он очень эмоционален, хотя может быть быстрее даже Серхио. Однако всё зависит от конкретного дня», — приводит слова Монтойи портал F1oversteer.