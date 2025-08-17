«Там нет сильного лидера». Монтойя назвал команду Ф-1, в которую должен перейти Хорнер

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне аналитик и эксперт Хуан Пабло Монтойя назвал команду Ф-1, в которую должен перейти британец Кристиан Хорнер на пост руководителя коллектива.

«Я бы предпочёл, чтобы Хорнер был в такой команде, как «Астон Мартин». С одной стороны, Кристиан много лет работал с Эдрианом Ньюи, у них очень хорошие отношения, так что Хорнер был бы весьма подходящим кандидатом [на роль руководителя команды].

У «Астон Мартин» нет сильного лидера, зато есть двигатель, дизайнер и всё остальное, но им не хватает более, так сказать, выдающегося ума. Не говорю, что тот, кто стоит у руля [в «Астон Мартин» сейчас], плохой руководитель. Просто иногда нужны люди с более сильными качествами лидера», — приводит слова Монтойи портал F1oversteer.