Карлос Сайнс: надеялся, что в 2025-м «Уильямс» будет в середине пелотона

Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс признался, что рассчитывал с первого сезона в британской команде стабильно бороться за очки. Испанец отметил, что реальная ситуация в команде его обнадёживает, и выразил уверенность в дальнейшем прогрессе коллектива.

«Я надеялся на то, что в сезоне-2025 болид «Уильямса» будет уверенно держаться в средней группе, что позволит мне бороться за очки, а не за последние места в пелотоне. Примерно в районе десятого места – чтобы я мог получать удовольствие от борьбы за очки. Да, это может прозвучать глупо, но лучше бороться за топ-10, чем за 16–17 места. Потому что 24 Гран-при в положении борьбы за последние места могут стать для пилота большим разочарованием. Что касается надежд на будущее, то нам только предстоит это выяснить – в 2026–2028 годах. Лично я надеюсь, что «Уильямс» способен стать претендентом на победу в чемпионате к концу обозначенного срока», – приводит слова Сайнса Racer.

Сайнс перешёл в «Уильямс» летом 2024 года после ухода из «Феррари». Одним из вариантов для испанца был проект «Ауди» в «Заубере», а также «Альпин», однако в итоге он выбрал британскую команду. По ходу сезона-2025 «Уильямс» закрепился в середине пелотона, несколько раз подбираясь к первой шестёрке. Сайнс отмечает, что его опасения оказаться в конце стартовой решётки не подтвердились, и он видит у команды потенциал для борьбы на более высоком уровне в будущем.