«Меня тошнило». Руководитель «Хааса» — о проблемах команды в начале сезона-2025

Руководитель команды Формулы-1 «Хаас» Аяо Комацу рассказал о серьёзных проблемах болида VF-25, с которыми в американском коллективе столкнулись на предсезонных тестах и в начале сезона-2025.

«Меня буквально тошнило, потому что мы отставали на 0,6 секунды от ближайшего соперника в хвосте пелотона, на шесть десятых! Как мы собираемся это исправить? Невозможно быстро восстановиться, как по мне, к третьей гонке в сезоне. Никто никогда раньше этого не делал!

Итак, не зная степени проблемы, которая была довольно серьёзной, и не имея возможности быстро её устранить, я чувствовал себя по-настоящему плохо из-за этих факторов, но единственное, что я мог сделать, — это работать с людьми и доверять тем талантам, которые внесли потрясающие улучшения в болид 2024 года. Темпы разработки были поразительными, и я был вынужден сказать: «Послушайте, мы не забыли, как создавать быстрый автомобиль. Да, мы что-то упустили в процессе, но мы те же самые люди, которые сделали VF-24 пятой по скорости машиной к концу года!»

Мы просто должны были продолжать в том же духе и сделать всё, что в наших силах, и должны были пойти на некоторый риск. Мы не могли ждать запланированного обновления в Имоле, так как тогда сезон уже закончился бы для нас, а мы не можем этого допустить. Понимали, что если до Японии мы ничего не изменим, то снова будем последними в 0,6 секунды из-за скоростных участков, и мы просто не можем допустить этого. Бездействовать было невозможно; даже если мы потерпим неудачу, нам нужно сделать что-то, чтобы хотя бы извлечь из этого урок», — приводит слова Комацу издание Racingnews365.

