Штайнер высказался о будущем Хэмилтона в случае, если Льюис уйдёт из Формулы-1

Бывший руководитель команды Формулы-1 «Хаас», а ныне эксперт Гюнтер Штайнер высказался о будущем 40-летнего семикратного чемпиона «Королевских гонок» Льюиса Хэмилтона, представляющего команду «Феррари», в случае, если британец примет решение уйти из серии.

«У него много интересов за пределами Формулы-1, и он сам по себе является брендом. Многим гонщикам Формула-1 нужна как платформа. Льюису это больше не нужно, и это также облегчает ему задачу», — приводит слова Штайнера издание Racingnews365.

После 14 этапов в сезоне 2025 года у Хэмилтона 109 очков и шестое место в личном зачёте. Его напарник Шарль Леклер пятый — 151 балл.