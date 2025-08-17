«Одерживать маленькие победы». Расселл объяснил, как не сломаться из-за неудач

Британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл из команды «Мерседес» объяснил, как психологически не сломаться из-за неудач.

«Я думаю, вы понимаете, что должны одерживать эти маленькие победы. Следует скорректировать свои цели в соответствии с тем, что является реально достижимым на гоночный уикенд, или с тем, что является возможным в этом сезоне. Выиграть чемпионат в этом году — нереалистичная цель. Конечно, мы работаем над этим, но, если мы не достигнем этой цели, нам не стоит расстраиваться, потому что сейчас мы просто не в том положении.

И вот тогда мы начинаем каждый гоночный уикенд с мыслью, что у нас есть возможность побороться за подиум здесь. Если я финиширую на четвёртом месте, я расстроюсь. Если я финиширую вторым — буду счастлив. Или, с другой стороны, если мы верим, что сможем победить в гонке, но возвращаемся домой только с третьим местом, это может оказаться лучшим результатом по сравнению со всеми остальными гонками, но ты не реализовал потенциал.

Нужно приучить себя брать эти маленькие победы, иначе ты попадёшь в своего рода негативную спираль психологической борьбы, и это в дальнейшем повлияет на твою результативность», — сказал Расселл на YouTube-канале UNTAPPED.