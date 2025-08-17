Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

В «Мерседесе» похвалили Хэмилтона за помощь Антонелли перед уходом в «Феррари»

В «Мерседесе» похвалили Хэмилтона за помощь Антонелли перед уходом в «Феррари»
Аудио-версия:
Комментарии

Директор по коммуникациям «Мерседеса» Брэдли Лорд похвалил 40-летнего британского гонщика и семикратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона за помощь юниору Андреа Кими Антонелли в сезоне-2024. В 2025-м Хэмилтон ушёл в «Феррари», а Антонелли заменил его в немецком коллективе.

«Хэмилтон помогал Антонелли [в 2024-м], что полностью соответствует характеру Льюиса, которого мы знаем уже много-много лет. Кими был рядом с командой в конце прошлого сезона, и Льюис предлагал свои советы, оказывал поддержку и ободрял в то время, несмотря на то что концовка сезона была для него довольно сложной.

Он фантастический помощник для молодых пилотов в этом спорте. Он прекрасно разбирается в гонках, и, вероятно, никто лучше него не понимает, что значит возлагать большие надежды на топ-команду в сезоне новичков, как это было с ним в 2007 году», — приводит слова Лорда издание Racingnews365.

Материалы по теме
Штайнер высказался о будущем Хэмилтона в случае, если Льюис уйдёт из Формулы-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android