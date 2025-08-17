В «Мерседесе» похвалили Хэмилтона за помощь Антонелли перед уходом в «Феррари»

Директор по коммуникациям «Мерседеса» Брэдли Лорд похвалил 40-летнего британского гонщика и семикратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона за помощь юниору Андреа Кими Антонелли в сезоне-2024. В 2025-м Хэмилтон ушёл в «Феррари», а Антонелли заменил его в немецком коллективе.

«Хэмилтон помогал Антонелли [в 2024-м], что полностью соответствует характеру Льюиса, которого мы знаем уже много-много лет. Кими был рядом с командой в конце прошлого сезона, и Льюис предлагал свои советы, оказывал поддержку и ободрял в то время, несмотря на то что концовка сезона была для него довольно сложной.

Он фантастический помощник для молодых пилотов в этом спорте. Он прекрасно разбирается в гонках, и, вероятно, никто лучше него не понимает, что значит возлагать большие надежды на топ-команду в сезоне новичков, как это было с ним в 2007 году», — приводит слова Лорда издание Racingnews365.