Леклер: мы в «Феррари» все движемся в одном направлении, чтобы не было стресса

27-летний гонщик из Монако Шарль Леклер, представляющий команду Формулы-1 «Феррари», высказался о совместной работе в итальянском коллективе с семикратным чемпионом «Королевских гонок» Льюисом Хэмилтоном.

«Льюис завоёвывает свои очки, я — свои. Затем мы проводим большие встречи, на которых мы оба присутствуем, и обсуждаем те моменты, которые хотим улучшить. Так что, конечно, мы вместе с командой делаем всё возможное, и все движемся в одном направлении, чтобы не было никакого стресса», — приводит слова Леклера издание GPblog,

После 14 этапов в сезоне 2025 года у Хэмилтона 109 очков и шестое место в личном зачёте. Его напарник Шарль Леклер пятый — 151 балл.