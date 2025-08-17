Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Леклер: мы в «Феррари» все движемся в одном направлении, чтобы не было стресса

Леклер: мы в «Феррари» все движемся в одном направлении, чтобы не было стресса
Комментарии

27-летний гонщик из Монако Шарль Леклер, представляющий команду Формулы-1 «Феррари», высказался о совместной работе в итальянском коллективе с семикратным чемпионом «Королевских гонок» Льюисом Хэмилтоном.

«Льюис завоёвывает свои очки, я — свои. Затем мы проводим большие встречи, на которых мы оба присутствуем, и обсуждаем те моменты, которые хотим улучшить. Так что, конечно, мы вместе с командой делаем всё возможное, и все движемся в одном направлении, чтобы не было никакого стресса», — приводит слова Леклера издание GPblog,

После 14 этапов в сезоне 2025 года у Хэмилтона 109 очков и шестое место в личном зачёте. Его напарник Шарль Леклер пятый — 151 балл.

Материалы по теме
Штайнер высказался о будущем Хэмилтона в случае, если Льюис уйдёт из Формулы-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android