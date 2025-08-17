Скидки
«Главная проблема в машине». В «Мерседесе» высказались о сложностях Антонелли

Директор по коммуникациям «Мерседеса» Брэдли Лорд высказался о сложностях новичка команда Андреа Кими Антонелли в дебютном сезоне в Формуле-1.

«В дебютном сезон у каждого пилота есть свои взлёты и падения, и он полон обучения, и в нём будут как положительные моменты и сюрпризы, так и более сложные моменты. Безусловно, это правда, что, как и следовало ожидать, там, где машина стала более сложной, нашим обоим гонщикам не хватает уверенности в своей способности вписаться в поворот, и это стоит им дорого, а снижение производительности означает, что мы более уязвимы перед ранними вылетами в квалификации.

Главное, и мы уже говорили об этом прежде всего, — это то, что проблема в машине; это вовсе не сомнение и не недостаток со стороны Кими, кроме отсутствия опыта, которого у него пока нет и который у него не было возможности приобрести», — приводит слова Лорда издание Racingnews365.

