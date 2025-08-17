Марк Маркес выиграл ГП Австрии MotoGP, чемпион Мартин упал и был отправлен в медцентр

В воскресенье, 17 августа, на автодроме «Ред Булл Ринг» прошла основная гонка 13-го этапа MotoGP в сезоне-2025 Гран-при Австрии. Победу одержал шестикратный испанский чемпион серии Марк Маркес («Дукати»). Вторым финишировал мотогонщик «Дукати» Фермин Альдегер. Третий — итальянец Марко Бедзекки («Априлья»).
Действующий чемпион серии Хорхе Мартин («Априлья») в середине дистанции упал, после чего с трудом поднялся. Позже в трансляции сообщили, что он был отправлен в медицинский центр. Перед стартом сезона-2025 и по его ходу испанца преследовали постоянные травмы и переломы.
MotoGP. Австрия. Гонка
1. Марк Маркес («Дукати») — 28 кругов.
2. Фермин Альдегер («Дукати») +1.118.
3. Марко Бедзекки («Априлья») +3.426.
4. Педро Акоста («КТМ») +6.864.
5. Энеа Бастьянини («КТМ») +8.731.
6. Жоан Мир («Хонда») +10.132.
7. Брэд Биндер («КТМ») +10.476.
8. Франческо Баньяя («Дукати») +12.486.
9. Рауль Фернандес («Априлья») +15.472.
10. Алекс Маркес («Дукати») +15.537.
- 17 августа 2025
-
17:21
-
16:33
-
15:45
-
14:41
-
13:59
-
12:37
-
11:49
-
10:48
-
09:53
-
00:39
-
00:01
- 16 августа 2025
-
23:34
-
22:18
-
21:44
-
21:21
-
20:38
-
20:31
-
20:04
-
19:50
-
18:34
-
17:44
-
16:58
-
16:24
-
15:28
-
14:58
-
13:51
-
12:34
-
12:32
-
11:34
-
10:14
-
10:07
-
08:55
-
00:27
- 15 августа 2025
-
23:59
-
23:30