MotoGP — Гран-при Австрии — результаты гонки

Марк Маркес выиграл ГП Австрии MotoGP, чемпион Мартин упал и был отправлен в медцентр
В воскресенье, 17 августа, на автодроме «Ред Булл Ринг» прошла основная гонка 13-го этапа MotoGP в сезоне-2025 Гран-при Австрии. Победу одержал шестикратный испанский чемпион серии Марк Маркес («Дукати»). Вторым финишировал мотогонщик «Дукати» Фермин Альдегер. Третий — итальянец Марко Бедзекки («Априлья»).

Действующий чемпион серии Хорхе Мартин («Априлья») в середине дистанции упал, после чего с трудом поднялся. Позже в трансляции сообщили, что он был отправлен в медицинский центр. Перед стартом сезона-2025 и по его ходу испанца преследовали постоянные травмы и переломы.

MotoGP 2025. Этап 13, Шпильберг, Австрия
Гран-при Австрии. Основная гонка
17 августа 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Марк Маркес
Ducati
42:11.006
2
Фермин Альдегер
Ducati
+1.118
3
Марко Бедзекки
Aprilia
+3.426

MotoGP. Австрия. Гонка

1. Марк Маркес («Дукати») — 28 кругов.
2. Фермин Альдегер («Дукати») +1.118.
3. Марко Бедзекки («Априлья») +3.426.
4. Педро Акоста («КТМ») +6.864.
5. Энеа Бастьянини («КТМ») +8.731.
6. Жоан Мир («Хонда») +10.132.
7. Брэд Биндер («КТМ») +10.476.
8. Франческо Баньяя («Дукати») +12.486.
9. Рауль Фернандес («Априлья») +15.472.
10. Алекс Маркес («Дукати») +15.537.

