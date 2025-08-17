Марк Маркес выиграл ГП Австрии MotoGP, чемпион Мартин упал и был отправлен в медцентр

В воскресенье, 17 августа, на автодроме «Ред Булл Ринг» прошла основная гонка 13-го этапа MotoGP в сезоне-2025 Гран-при Австрии. Победу одержал шестикратный испанский чемпион серии Марк Маркес («Дукати»). Вторым финишировал мотогонщик «Дукати» Фермин Альдегер. Третий — итальянец Марко Бедзекки («Априлья»).

Действующий чемпион серии Хорхе Мартин («Априлья») в середине дистанции упал, после чего с трудом поднялся. Позже в трансляции сообщили, что он был отправлен в медицинский центр. Перед стартом сезона-2025 и по его ходу испанца преследовали постоянные травмы и переломы.

MotoGP. Австрия. Гонка

1. Марк Маркес («Дукати») — 28 кругов.

2. Фермин Альдегер («Дукати») +1.118.

3. Марко Бедзекки («Априлья») +3.426.

4. Педро Акоста («КТМ») +6.864.

5. Энеа Бастьянини («КТМ») +8.731.

6. Жоан Мир («Хонда») +10.132.

7. Брэд Биндер («КТМ») +10.476.

8. Франческо Баньяя («Дукати») +12.486.

9. Рауль Фернандес («Априлья») +15.472.

10. Алекс Маркес («Дукати») +15.537.