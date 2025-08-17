Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

В MotoGP рассказали о состоянии здоровья чемпиона Мартина после падения в гонке

В MotoGP рассказали о состоянии здоровья чемпиона Мартина после падения в гонке
Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-служба чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP отчиталась о состоянии здоровья 27-летнего испанского гонщика и действующего чемпиона серии Хорхе Мартина из команды «Априлья».

MotoGP 2025. Этап 13, Шпильберг, Австрия
Гран-при Австрии. Основная гонка
17 августа 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Марк Маркес
Ducati
42:11.006
2
Фермин Альдегер
Ducati
+1.118
3
Марко Бедзекки
Aprilia
+3.426

В середине гоночной дистанции на трассе «Ред Булл Ринг» на Гран-при Австрии Мартин упал с мотоцикла и с трудом поднялся на ноги, после чего был доставлен в медицинский центр. Позже было сообщено, что с гонщиком всё в порядке и он не получил повреждений.

Фото: Кадр из трансляции

Напомним, перед стартом сезона-2025 Мартин получил множественные переломы из-за аварии на тестах в Малайзии. Спустя пару недель прямо перед стартом сезона испанец сломал левую руку и перенёс операцию, пропустив первые этапы. Затем он вернулся на Гран-при Катара, но упал в гонке и получил 11 переломов рёбер, а также травматический пневмоторакс — скопление газов в плевральной полости.

Материалы по теме
Марк Маркес выиграл ГП Австрии MotoGP, чемпион Мартин упал и был отправлен в медцентр
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android