В MotoGP рассказали о состоянии здоровья чемпиона Мартина после падения в гонке

Пресс-служба чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP отчиталась о состоянии здоровья 27-летнего испанского гонщика и действующего чемпиона серии Хорхе Мартина из команды «Априлья».
В середине гоночной дистанции на трассе «Ред Булл Ринг» на Гран-при Австрии Мартин упал с мотоцикла и с трудом поднялся на ноги, после чего был доставлен в медицинский центр. Позже было сообщено, что с гонщиком всё в порядке и он не получил повреждений.
Фото: Кадр из трансляции
Напомним, перед стартом сезона-2025 Мартин получил множественные переломы из-за аварии на тестах в Малайзии. Спустя пару недель прямо перед стартом сезона испанец сломал левую руку и перенёс операцию, пропустив первые этапы. Затем он вернулся на Гран-при Катара, но упал в гонке и получил 11 переломов рёбер, а также травматический пневмоторакс — скопление газов в плевральной полости.
