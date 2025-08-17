«Это непросто». Расселл раскрыл, что его восхищает в Антонелли

27-летний пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл раскрыл, что его восхищает в 18-летнем напарнике по немецкому коллективу итальянце Андреа Кими Антонелли.

«Я восхищаюсь тем, как Антонелли со всем справляется. В наши дни в Формуле-1 нелегко, учитывая давление. Очевидно, происходит много чего. Так что, да, Андреа Кими очень хорошо справляется с давлением. Это непросто», — приводит слова Расселла портал Sportskeeda.

Напомним, сезон-2025 стал дебютным для Андреа Кими Антонелли в Формуле-1. К настоящему моменту итальянский пилот занимает седьмое место в личном зачёте Ф-1, имея на своём счету 64 очка.