Фото: Валттери Боттас показал последствия участия в гравийной велогонке

Бывший пилот Формулы-1, представляющий Финляндию, Валттери Боттас вместе со своей девушкой, профессиональной велогонщицей Тиффани Кромвель, принял участие в гравийной велогонке. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в социальной сети, где опубликовал фото.

«Поездка за кофе», — подписал публикацию Боттас.

Фото: Из личного архива Боттаса

Фото: Из личного архива Боттаса

Фото: Из личного архива Боттаса

Валттери Боттас завершил карьеру в Формуле-1 в 2024 году, проведя в чемпионате более 10 лет и выступая за команды «Уильямс», «Мерседес» и «Альфа Ромео».

Его избранница Тиффани Кромвель является австралийской велогонщицей, выступающей за команду «Canyon–SRAM». Пара регулярно принимает участие в различных любительских и профессиональных велосипедных мероприятиях.