«У него есть потенциал стать великолепным пилотом». Хельмут Марко — об Оскаре Пиастри

Советник австрийского коллектива «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко лестно высказался в адрес 24-летнего пилота британского коллектива «Макларен» австралийца Оскара Пиастри.

«Пиастри смелый, более стабильный [в выступлениях] и всегда выкладывается на все 100%. И я никогда не видел Оскара таким эмоциональным, как Ландо. Норрис, вероятно, быстрее его на трассе, но, как мне кажется, Пиастри всё равно окажется впереди.

У Пиастри невероятная карьера. С каждым годом Оскар становится всё лучше. В прошлом сезоне у Пиастри были скачки в выступлениях, в зависимости от трассы. Однако сейчас всё иначе.

Конечно, Ферстаппен есть Ферстаппен. Пиастри ещё предстоит проделать долгий путь. Однако потенциал стать по-настоящему великолепным гонщиком у него есть», — приводит слова Марко портал Motorsport Week.

