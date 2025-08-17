Скидки
Фернандо Алонсо дал совет Франко Колапинто, объяснив ему, как стоит себя вести в Ф-1

Фернандо Алонсо дал совет Франко Колапинто, объяснив ему, как стоит себя вести в Ф-1
44-летний двукратный чемпион Ф-1, а также пилот британского коллектива «Астон Мартин» испанец Фернандо Алонсо дал совет 22-летнему гонщику французского коллектива «Альпин» аргентинцу Франко Колапинто.

«Безусловно, в Формуле-1 весьма высокая конкуренция, как и в любом другом элитном виде спорта. Пилоту нужно быть готовым к тому, чтобы показывать наилучшие результаты день ото дня. А когда вы не оправдываете ожиданий, вам нужно быть готовым принять критику и постараться стать лучше.

Однако нам в Формуле-1 оказывает большую поддержку наша команда. Так что не думаю, что это плохое место, чтобы совершенствоваться. Никаких советов на этот счёт нет. У всех гонщиков разный стиль пилотирования, разная техника и отличный подход к работе. Мы все наслаждаемся временем, которое проводим здесь.

Это правда, что каждый из нас стремится побеждать. И если вы попадаете в Ф-1, то лишь потому, что в прошлом вам удавалось побеждать — в картинге или младших формульных сериях. После этого у вас появилась возможность попасть в Ф-1.

И в момент, когда вы присоединяетесь к чемпионату, титул забирает только один парень на протяжении пяти или шести лет подряд из-за доминации.

Поэтому единственное, с чем вам придётся справиться — это сдерживать своё разочарование. Нужно выкладываться на все 100%, понимая, что не победишь», — приводит слова Алонсо портал Motorsport Week.

