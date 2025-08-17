Скидки
Себастьян Феттель: болиды нужно делать на 200 кг легче

Себастьян Феттель: болиды нужно делать на 200 кг легче
Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель прокомментировал новый технический регламент серии, который начнёт действовать с сезона 2026 года. Он поддерживает переход к электрификации и использование синтетического топлива, но отмечает ряд проблем в предложенных изменениях.

«В отношении распределения энергии изменения радуют. Но вот то, что энергия будет передаваться только на заднюю ось, игнорируя переднюю, мне кажется очень странным. Болиды всё равно остаются слишком тяжёлыми. Их нужно делать на 200 кг легче. Потому что это будет и экономить топливо, и улучшит сами гонки», — приводит слова Феттеля GPBlog.

Напомним, с 2026 года в Формуле-1 планируется повысить долю электрической энергии в болидах, использовать синтетическое топливо и снизить минимальный вес машин на 30 кг. Феттель считает, что этих мер недостаточно, и предупреждает, что гонка технологического развития в сериале может пойти в неверном направлении.

