Риккардо: горжусь, что был напарником Ферстаппена

Риккардо: горжусь, что был напарником Ферстаппена
Бывший пилот Формулы-1 австралиец Даниэль Риккардо высказался в адрес бывшего напарника, 27-летнего четырёхкратного чемпиона Ф-1, а также гонщика австрийской команды «Ред Булл» нидерландца Макса Ферстаппена.

«Вы видели, как Макс стал четырёхкратным чемпионом мира? Я уже сбился со счёта. Он уже столько раз побеждал в Ф-1!

Но я горжусь тем, что был его напарником. И думаю: «Окей, это было здорово. У меня был товарищ по команде, с которым мы проводили много времени на трассе», — приводит слова Риккардо портал PlanetF1.

Напомним, Риккардо и Ферстаппен выступали в Ф-1 вместе в составе «Ред Булл» с 2016 по 2018 год.

