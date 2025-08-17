Скидки
Джордж Расселл: лишь два подиума из четырех я действительно заслужил

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл подвел промежуточные итоги сезона Формулы-1 и оценил свои результаты в первой половине чемпионата. Он рассказал, как погодные условия и случайные обстоятельства влияли на выступления команды.

«Очевидно, что нам было трудно в гонках, которые проходили в жарких условиях. В начале сезона была весна, сейчас лето — это тоже немаловажный фактор. И мне кажется, что в начале сезона просто очень многое складывалось в нашу пользу.

В первых шести Гран-при я четырежды попал на подиум. Хотя мне кажется, что лишь два подиума из четырех я действительно заслужил. Потому что в Мельбурне это произошло из-за вылета Оскара Пиастри, а в Майами нам повезло с моментом включения режима виртуальной машины безопасности.

В Китае я финишировал третьим вполне заслуженно, ну и этап в Бахрейне прошел очень хорошо. Та гонка была лучшей в сезоне, не считая Китая, наверное», — приводит слова Расселла Racingnews365.

Напомним, что после первой половины сезона Расселл занимает четвертое место в общем зачете пилотов с 172 очками. «Мерседес» сталкивался с трудностями из-за неудачного обновления задней подвески и проблем с настройкой болида в жаркую погоду. Несмотря на это, британский гонщик продолжал стабильно набирать очки.

