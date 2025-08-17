Скидки
Лоран Мекис — о Ферстаппене: не думаю, что у нас когда-либо были сомнения

Руководитель команды «Ред Булл» Лоран Мекис заявил, что в команде всегда были уверены: Макс Ферстаппен останется в австрийском коллективе в 2026 году. Сообщение об этом появилось незадолго до летнего перерыва в чемпионате Формулы-1.

«Нет, я не думаю, что у нас когда-либо были сомнения (в том, что Ферстаппен останется в «Ред Булл». — Прим. «Чемпионата»), если говорить о позиции команды. Да и сам Макс постоянно об этом говорил. Мы знаем, чего он хочет. Максу нужна быстрая машина. То, что в этом году он стал чуть громче об этом говорить, на самом деле пошло на пользу всей команде. На протяжении всего сезона он был частью команды и принимал непосредственное участие в работе над проектом болида 2026 года», – приводит слова Мекиса Racingnews365.

Ферстаппен, которого связывали с возможным переходом в «Мерседес», подтвердил, что не собирается менять команду в следующем году. Он продолжит выступления за «Ред Булл» и с новым моторным регламентом 2026 года. Лоран Мекис возглавил команду после ухода Кристиана Хорнера и отмечает, что за первые недели работы убедился в профессионализме и поддержке коллектива.

«Выходит за рамки». Популярный ведущий описал работу с Ферстаппеном
