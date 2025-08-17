Скидки
«Называть себя бесполезным нельзя». Аналитик посоветовал Хэмилтону быть благоразумнее

«Называть себя бесполезным нельзя». Аналитик посоветовал Хэмилтону быть благоразумнее
53-летний бывший гонщик, а ныне аналитик и эксперт Том Коронел прокомментировал слова 40-летнего семикратного чемпиона Ф-1, а также пилота «Феррари» Льюиса Хэмилтона о своей бесполезности в итальянском коллективе.

«Да, это [терпеть неудачи] обидно. Он назвал себя «бесполезным», но так делать нельзя. Ты семикратный чемпион Формулы-1. Так что давай быть благоразумнее. Ты же видишь, что тебе становится не по себе, когда дела идут не очень хорошо. В конечном счёте всё дело в самолюбии.

У него не один плохой день, а очень плохой сезон в «Феррари», Леклер регулярно его обыгрывает. Это стало его раздражать. Но одно ясно точно — ему действительно был нужен летний перерыв», — приводит слова Коронела портал RaceXpress.

