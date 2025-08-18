Скидки
В «Макларене» объяснили, почему между Пиастри и Норрисом очень мало различий

Руководитель британского коллектива «Макларен» Андреа Стелла высказался о пилотах своей команды Оскаре Пиастри и Ландо Норрисе, отметив, что гонщики имеют весьма мало отличий.

«Между нашими двумя гонщиками очень, очень мало различий. И это потому, что и Оскар, и Ландо соревнуются на высоком уровне. Нам в «Макларене» повезло, что есть два гонщика, которые заслуженно борются за титул чемпиона», — приводит слова Стеллы портал Last Word On Sports.

В личном зачёте Формулы-1 Пиастри является лидером, имея на своём счету 284 очка, а его напарник Ландо Норрис расположился на втором месте, набрав к настоящему моменту 275 очков.

Комментарии
