Китайский электроседан установил мировой рекорд, опередив Xiaomi, Mercedes-Benz и Porsche

Председатель правления компании XPeng Motors Хэ Сяопэн объявил о том, что электроседан XPeng P7 установил рекорд по величине пробега за 24 часа, сообщает CarNewsChina. Во время заездов XPeng P7 преодолел за сутки 3961 км, что на 17 км больше, чем кроссовер Xiaomi YU7 (3944 км).

Изначально рекорд принадлежал компании Porsche — в 2019 году электрический Taycan проехал за сутки 3425 км по итальянской трассе «Нардо». В 2024-м рекорд у Porsche отобрал Mercedes-Benz CLA, преодолевший за 24 часа 3717 км. В этом году новый ориентир установил Xiaomi YU7, однако теперь рекорд принадлежит XPeng.

XPeng P7 во время заездов на установление рекорда Фото: XPeng

Впервые XPeng P7 был представлен в 2019 году, а в мае 2025-го дебютировало второе поколение модели. В базовой версии электромобиль обладает лишь задним приводом и мощностью в 270 кВт (367 л. с.), но полноприводный вариант с двумя электромоторами выдаёт 437 кВт (594 л. с.). Максимальная скорость XPeng P7 ограничена на уровне 230 км/ч.

Отметим, что в начале августа компания General Motors отчиталась об абсолютном рекорде дальности хода — его установил электропикап Chevrolet Silverado, проехавший на одной зарядке более полутора тысяч километров.