На продажу выставлен гоночный McLaren F1, перестроенный для дорог общего пользования

На продажу выставлен гоночный McLaren F1, перестроенный для дорог общего пользования
McLaren F1 GTR Longtail
Комментарии

На площадке Girardo & Co. на продажу выставлен уникальный спорткар McLaren — гоночный F1 GTR 1997 года, который участвовал в соревнованиях автомобилей GT и даже выходил на старт «24 часов Ле-Мана», а затем был переделан инженерами Lanzante для использования на дорогах общего пользования.

McLaren F1 GTR Longtail

McLaren F1 GTR Longtail

Фото: girardo.com

Речь идёт об автомобиле McLaren F1 GTR Longtail (серийный номер шасси — 27R). Эта модель была развитием машины 1996 года, её отличали сниженная масса, секвентальная коробка передач, а также двигатель BMW S70/2 V12 увеличенного с 6 до 6,1 литра рабочего объёма.

McLaren F1 GTR Longtail

McLaren F1 GTR Longtail

Фото: girardo.com

Кроме того, для увеличения прижимной силы задняя часть F1 GTR стала длиннее, в связи с чем модель и получила неофициальный индекс Longtail. В общей сложности было построено 10 экземпляров McLaren F1 GTR Longtail, и автомобиль с серийным номером шасси 27R был предпоследним из них.

McLaren F1 GTR Longtail

McLaren F1 GTR Longtail

Фото: girardo.com

Этот McLaren F1 GTR Longtail был заказан командой Parabolica Motorsport и выиграл первую же гонку, в которой стартовал, — Гэри Айлз и Крис Гудвин первенствовали на этапе британского чемпионата GT в Сильверстоуне в 1997 году. Спустя пару месяцев этот автомобиль вышел на старт «24 часов Ле-Мана» — он был заявлен от имени японской команды Team Lark McLaren, однако экипаж в составе Айлза, легендарного короля дрифта Кэйити Цутии и его соотечественника Акихико Накайи сошёл на 89-м круге.

McLaren F1 GTR Longtail

McLaren F1 GTR Longtail

Фото: girardo.com

Позднее этот автомобиль ещё несколько раз выходил на старт различных соревнований, а в 2011 году был передан компании Lanzante для реставрации. Ещё шестью годами позднее — в 2017-м — в Lanzante перестроили автомобиль для эксплуатации на дорогах общего пользования. Активное участие в этой работе принимал легендарный Гордон Марри, экс-инженер Формулы-1 и создатель McLaren F1.

McLaren F1 GTR Longtail

McLaren F1 GTR Longtail

Фото: girardo.com

Процесс включал в себя замену рулевого управления и подвески, установку ручного тормоза, увеличение дорожного просвета, а также установку колёс меньшего размера и пассажирского сиденья. Отмечается, что заменённые компоненты сохранены и владелец при желании может вернуть автомобиль в изначальное состояние. Стоимость автомобиля не раскрывается.

Интерьер McLaren F1 GTR Longtail

Интерьер McLaren F1 GTR Longtail

Фото: girardo.com

Отметим, что в данный момент в Lanzante заняты перестройкой гиперкара Bugatti Bolide для дорог общего пользования, а на Автомобильной неделе в Монтерее на днях были представлены два новых спорткара от Гордона Марри — оба вдохновлены легендарным McLaren F1.

