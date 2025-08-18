Скидки
Стелла отреагировал на слова Ферстаппена о болиде «Макларена»

Стелла отреагировал на слова Ферстаппена о болиде «Макларена»
Комментарии

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла прокомментировал недавние слова пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппене. Ранее, высказываясь о болиде британской команды, нидерландец заявлял, что MCL39 имеет огромное преимущество при прохождении среднескоростных поворотов.

«Здесь ничего сложного, ведь на этот вопрос можно ответить, просто взглянув на данные GPS. Если сравнить скорости с некоторыми другими командами, то будет видно, что данные говорят о том, что «Макларен» может развивать самую высокую скорость в среднескоростных поворотах. Так что я думаю, что оценка Макса верна», — приводит слова Стеллы Racingnews365.

