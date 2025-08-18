Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Экс-пилот «Феррари»: Хэмилтон показал, чего стоит

Экс-пилот «Феррари»: Хэмилтон показал, чего стоит
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший гонщик «Феррари» Артуро Мерцарио поделился мнением о сложностях, с которыми столкнулся семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон после перехода в «Скудерию». За итальянскую команду британец выступает с этого сезона.

«Ещё ничего не кончено. Он просто ждёт подходящей возможности. Он будет рисковать только при необходимости. Если бы он захотел уйти, то нашёл бы другую команду. Хэмилтон уже показал, чего стоит. Ситуация Шарля Леклера отличается. Шарлю всё ещё нужно доказать, что он может стать чемпионом.

Когда гонщик не чувствует себя ценным или неотъемлемой частью команды для достижения цели, он теряет мотивацию. Зачем сходить с ума, чтобы набрать три десятые, оставаясь при этом на третьем ряду?» — приводит слова Мерцарио Crash.net со ссылкой на Gazzetta dello Sport.

Материалы по теме
«Называть себя бесполезным нельзя». Аналитик посоветовал Хэмилтону быть благоразумнее

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android