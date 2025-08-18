Экс-пилот «Феррари»: Хэмилтон показал, чего стоит

Бывший гонщик «Феррари» Артуро Мерцарио поделился мнением о сложностях, с которыми столкнулся семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон после перехода в «Скудерию». За итальянскую команду британец выступает с этого сезона.

«Ещё ничего не кончено. Он просто ждёт подходящей возможности. Он будет рисковать только при необходимости. Если бы он захотел уйти, то нашёл бы другую команду. Хэмилтон уже показал, чего стоит. Ситуация Шарля Леклера отличается. Шарлю всё ещё нужно доказать, что он может стать чемпионом.

Когда гонщик не чувствует себя ценным или неотъемлемой частью команды для достижения цели, он теряет мотивацию. Зачем сходить с ума, чтобы набрать три десятые, оставаясь при этом на третьем ряду?» — приводит слова Мерцарио Crash.net со ссылкой на Gazzetta dello Sport.

Материалы по теме «Называть себя бесполезным нельзя». Аналитик посоветовал Хэмилтону быть благоразумнее

Главные новости дня: