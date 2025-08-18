Тимофей Добровольский досрочно стал чемпионом RDS Open в зачёте NXT

В Красноярске впервые прошёл этап Открытого чемпионата РДС по дрифту (RDS Open). Соревнования проходили 16 и 17 августа на территории кольцевой гоночной трассы «Красное кольцо», где встретились 30 пилотов из 11 регионов России.

Победителем квалификации в зачёте PRO стал Фёдор Воробьёв (г. Москва), эффектно вернувшийся в чемпионат после перерыва по состоянию здоровья и набравший 99 баллов из 100 возможных. Победу в сольных заездах в зачёте NXT впервые в своей карьере в RDS Open одержал пилот команды STAR PЁR STARS AIMOL Тимофей Добровольский (г. Москва), выполнивший судейское задание на 95 баллов.

Второй соревновательный день, воскресенье, был посвящён парным заездам. В зачёте NXT уже в четвёртый раз в сезоне RDS Open победителем этапа стал Добровольский за рулём Nissan Silvia S14 с именем «Бестия». Его результат позволил пилоту досрочно оформить чемпионство в RDS Open NXT в сезоне-2025.

В рамках шестого этапа RDS Open первым соперником в парных заездах для будущего чемпиона стал дебютант серии Павел Серёдкин (г. Иркутск). В первом заезде сибиряк в роли преследователя на постановке допустил отставание от Добровольского, а после и вовсе распрямил колёса, но во второй части хита оба пилота показали динамичный и яркий заезд. Судейская коллегия определила победителем Добровольского, а Серёдкин продолжил борьбу за третье место. В финале соперником Добровольского стал пилот команды «Tamashi Культура Заноса» Владимир Афанасьев (г. Санкт-Петербург). В заезде в роли преследователя петербуржец обогнал лидера, чем грубо нарушил правила соревнований и обнулил свой проезд, буквально отдав победу Тимофею.

Второе место в рамках шестого этапа RDS Open в зачёте NXT, соответственно, занял Афанасьев. До встречи с Добровольским в финале, в топ-4 он успешно обошёл пилота команды STAR PЁR STAR AIMOL Артура Зелёного (г. Москва), который во время заезда столкнулся с поломкой интеркулера, из-за которой замедлился и развернулся. Команда успела восстановить автомобиль за отведённые регламентом пять минут, и Зелёный взял реванш, тогда как петербургский пилот допустил разворот во время заезда. Так как у обоих пилотов было достаточное количество нарушений, судьи при принятии решения отталкивались от качества проездов пилотов в роли лидера и отдали победу Афанасьеву.

Третье место в зачёте NXT занял Зелёный. Уступив Афанасьеву, он встретился в полуфинале с Серёдкиным. Артур оказался для судей убедительнее, чем его оппонент, при проездах как лидером, так и преследователем. Трио рефери единогласно отдало столичному пилоту третье место в зачётной группе NXT.

В зачёте PRO в чемпионат вернулся Воробьёв (г. Москва) и сразу триумфально заехал на главную ступень пьедестала. Уверенно двигаясь от хита к хиту, он оставил позади каждого из своих соперников. В топ-16 пилот прошёл по bye run, здесь он встретился с самарским пилотом Сергеем Давидадзе. Оба спортсмена показали зрелищные, динамичные заезды, однако по итогам хита победа была присуждена Воробьёву. В топ-8 Фёдор встретился с занимавшим на тот момент третью строчку турнирной таблицы Сергеем Корнеевым (г. Екатеринбург), однако ошибки уральского пилота не позволили ему продолжить участие в чемпионате. Дуэль Воробьёва с Антоном Дубовиком (г. Хабаровск) в топ-4 также завершилась победой москвича. В финале он встретился с пилотом из Москвы Михаилом Давидянцем. Несмотря на все технические сложности, возникавшие по ходу этапа, Давидянц уверенно дошёл до финала и имел все шансы стать победителем, однако ошибка, которая привела его к развороту и обнулила попытку, стала фатальной и оставила пилота с серебром.

Анатолий Щербак и Антон Дубовик Фото: RDS Open

По итогам шестого этапа в командном зачёте победу одержала команда STAR PЁR STARS AIMOL, оформив благодаря этому досрочное чемпионство в сезоне. Серебро у «Tamashi Культура Заноса», а замыкает тройку лидеров команда «Full Throttle».

RDS Open 2025. 6-й этап. Красное кольцо. Личный зачёт.

Топ-3, зачёт PRO:

1. Фёдор Воробьёв (г. Москва) — 272 балла.

2. Михаил Давидянц (г. Москва) — 193 балла.

3. Анатолий Щербак (г. Москва) — 164 балла.

Победитель и призеры зачёта NXT Фото: RDS Open

Топ-3, зачёт NXT:

1. Тимофей Добровольский (г. Москва, STAR PЁR STARS AIMOL) — 202 балла.

2. Владимир Афанасьев (г. Санкт-Петербург, «Tamashi Культура Заноса») — 127 балла.

3. Артур Зелёный (г. Москва, STAR PЁR STARS AIMOL) — 94 балла.

Победители и призеры командного зачёта Фото: RDS Open

RDS Open 2025. 6-й этап. Красное кольцо. Командный зачёт:

1. STAR PЁR STARS AIMOL — 343 балла.

2. «Tamashi Культура Заноса» — 162 балла.

3. «Full Throttle» — 111 баллов.

RDS Open 2025. Личный зачёт по итогам шести этапов:

Топ-3, зачёт PRO:

1. Анатолий Щербак (г. Москва) — 945 баллов.

2. Фёдор Воробьёв (г. Москва) — 815 баллов.

3. Сергей Корнеев (г. Екатеринбург) — 686 баллов.

Победитель и призеры зачёта PRO Фото: RDS Open

Топ-3, зачёт NXT:

1. Тимофей Добровольский (г. Москва, STAR PЁR STARS AIMOL) — 1401 балл.

2. Артур Зелёный (г. Москва, STAR PЁR STARS AIMOL) — 1041 балл.

3. Владимир Афанасьев (г. Санкт-Петербург, «Tamashi Культура Заноса») — 781 балл.

RDS Open 2025. Командный зачёт по итогам шести этапов. Предварительные результаты:

1. STAR PЁR STARS AIMOL — 2748 баллов.

2. Tamashi Культура Заноса — 1611 баллов.

3. Tamashi Культура Заноса 2 — 1436 баллов.

Уже 6 и 7 сентября в Казани на Kazanring Canyon состоится финальный, седьмой этап Открытого чемпионата РДС по дрифту RDS Open. Приобрести билеты можно на сайте.

