Андреа Стелла назвал слабые места болида «Макларена»

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла поделился мнением о сильных и слабых сторонах автомобиля команды.

«У нас всё ещё есть слабые места. Речь о высокоскоростных поворотах как, например, «Копс» [в Сильверстоуне] или Pouhon [в Спа]. Наша машина там не самая быстрая. Кроме того, вероятно, мы не самые быстрые при прохождении низкоскоростных поворотов. Но большинство поворотов в чемпионате среднескоростные, и, безусловно, в этом диапазоне наша машина, судя по имеющимся данным, лучшая», — приводит слова Стеллы издание Racingnews365.

Ранее Стелла прокомментировал слова пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена о болиде «Макларена».

Стелла отреагировал на слова Ферстаппена о болиде «Макларена»

«Макларен» разбил командный кубок после Гран-при Великобритании:

