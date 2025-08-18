Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Сириус Автодром» получил лицензию на гоночную трассу

«Сириус Автодром» получил лицензию на гоночную трассу
Комментарии

«Сириус Автодром» получил лицензию Российской автомобильной федерации (РАФ) на гоночную трассу, пройдя все необходимые проверки.

Напомним, «Сириус Автодром» (до апреля 2024 года – «Сочи Автодром») был открыт в 2014 году. С 2014-го по 2021-й провёл восемь гонок Формулы-1. В 2023 год автодром претерпел реконструкцию.

Также обладателем лицензии РАФ является картинг-центр Сириус Автодрома. Это подтверждает соответствие 707-метровой трассы действующим требованиям безопасности и стандартам проведения тренировок и любительских соревнований. Теперь у гостей картинга есть уникальная возможность получить лицензию пилота-любителя категории F.

Самые памятные моменты Гран-при России Формулы-1

Как «Чемпионат» развлекал болельщиков на Гран-при России Ф-1

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android