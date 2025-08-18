«Сириус Автодром» получил лицензию на гоночную трассу

«Сириус Автодром» получил лицензию Российской автомобильной федерации (РАФ) на гоночную трассу, пройдя все необходимые проверки.

Напомним, «Сириус Автодром» (до апреля 2024 года – «Сочи Автодром») был открыт в 2014 году. С 2014-го по 2021-й провёл восемь гонок Формулы-1. В 2023 год автодром претерпел реконструкцию.

Также обладателем лицензии РАФ является картинг-центр Сириус Автодрома. Это подтверждает соответствие 707-метровой трассы действующим требованиям безопасности и стандартам проведения тренировок и любительских соревнований. Теперь у гостей картинга есть уникальная возможность получить лицензию пилота-любителя категории F.

