Редкая Ferrari продана на аукционе за $ 26 млн. Это рекорд для новых машин марки

На аукционе RM Sotheby’s, который состоялся в дни Автомобильной недели в Монтерее, спорткар Ferrari Daytona SP3, выпущенный в рамках серии Icona, продан за рекордную для нового автомобиля марки сумму $ 26 млн. Отмечается, что все вырученные средства Ferrari направит в общественную благотворительную организацию Ferrari Foundation для развития образовательных инициатив.

Ferrari Daytona SP3 с серийным номером 599+1 Фото: RM Sotheby's

Автомобиль Ferrari Daytona SP3 был представлен в 2021 году, его тираж составляет 599 экземпляров, а начальная цена — $ 2,25 млн. Однако на торги RM Sotheby’s был выставлен построенный дополнительно экземпляр — с серийным номером 599+1. Этот автомобиль прошёл через программу персонализации Tailor Made и получил уникальную чёрно-жёлтую ливрею в стиле логотипа Ferrari.

Ferrari Daytona SP3 оснащается 6,5-литровым атмосферным двигателем Ferrari F140 HC V12 мощностью 618 кВт (840 л. с.). До 100 км/ч спорткар разгоняется за 2,85 секунды, за 7,4 секунды достигает отметки в 200 км/ч и способен развивать более 340 км/ч. Известно, что такая модель есть в коллекции футболиста Криштиану Роналду, а пилот «Скудерии» в Формуле-1 Шарль Леклер назвал Daytona SP3 самой красивой машине в мире. Кроме того, в декабре 2024 года Daytona SP3 доставили Карлосу Сайнсу.

Ferrari F40 LM 1993 года Фото: RM Sotheby's

Вторым самым дорогим лотом аукциона стала гоночная Ferrari F40 LM, подготовленная по регламенту GTC. Эта модификация отличается от стандартной F40 переработанной силовой установкой и большей мощностью — 559 кВт (760 л. с.) вместо 352 кВт (478 л. с.), а также сниженным клиренсом, более широкими колёсами и дополнительным спойлером спереди. Автомобиль продан за $ 11 млн.

Ferrari F50, купленная Ральфом Лореном Фото: RM Sotheby's

Вместе с этим за $ 9,2 млн была продана Ferrari F50, купленная в 1995 году знаменитым дизайнером Ральфом Лореном. Также стоит отметить Ferrari LaFerrari Aperta 2017 года, ушедшую с молотка за $ 6,7 млн.

Самыми дорогими автомобилями других марок стали Mercedes-Benz 500 K Special Roadster 1935 года, проданный за $ 5,3 млн, а также его ровесник Duesenberg Model J Torpedo Phaeton, который сменил владельца за $ 4,4 млн.

Mercedes-Benz 500 K Special Roadster 1935 года Фото: RM Sotheby's

Ещё одним лотом, цена которого перевалила за отметку $ 4 млн, стал редкий RUF CTR1 Yellowbird Lightweight, на котором ездил сам Алоиз Руф, основатель компании. Стоимость этой машины, построенной лишь в шести экземплярах, составила почти $ 4,3 млн.