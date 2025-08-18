Экс-гонщик «Феррари» высказался о призыве Хэмилтона к команде искать другого пилота

Бывший гонщик «Феррари» Артуро Мерцарио прокомментировал слова нынешнего гонщика «Скудерии» Льюиса Хэмилтона, сказанные во время Гран-при Венгрии. После квалификации британец заявил, что он «совершенно бесполезен» и команде следует «сменить пилота».

«Думаю, в его вспышке была какая-то ирония. Конечно, его позиция оказалась не такой, на какую мог рассчитывать семикратный чемпион мира», — приводит слова Мерцарио Crash.net со ссылкой на Gazzetta dello Sport.

В настоящий момент Хэмилтон занимает шестое место в общем зачёте пилотов Формулы-1, имея в активе 109 очков.

