Кристиан Хорнер ведёт переговоры с командой Ф-1 «Кадиллак» — Sports Auto Moto

Кристиан Хорнер ведёт переговоры с командой Ф-1 «Кадиллак» — Sports Auto Moto
Бывший руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер ведёт переговоры с американской командой «Кадиллак». Об этом информирует Sports Auto Moto со ссылкой на несколько источников. Сообщается, что британский специалист может стать руководителем проекта компании в Формуле-1.

Отметим, что одним из пилотов, который может перейти в «Кадиллак», судя по данным различных изданий и инсайдеров, может стать Серхио Перес, который работал с Хорнером в «Ред Булл».

В настоящий момент руководителем программы «Кадиллака» в Формуле-1 является Грэм Лоудон. Гоночный коллектив из США станет 11-м участником чемпионата мира с сезона-2026.

Недавно Кристиан официально покинул «Ред Булл».

Кристиан Хорнер официально покинул «Ред Булл»

Боттас показал забавное видео про «Кадиллак»:

