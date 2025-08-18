Скидки
Том Кристенсен: в паддоке беспокоятся о Хэмилтоне

Том Кристенсен: в паддоке беспокоятся о Хэмилтоне
Аудио-версия:
Комментарии

Девятикратный победитель гонки «24 часа Ле-Мана» Том Кристенсен поделился мнением о выступлении британского пилота «Феррари» Льюиса Хэмилтона в нынешнем сезоне Формулы-1.

«Домашняя гонка Льюиса в Сильверстоуне прошла не по плану. Затем он отправился на гонку, в которой одержал восемь побед, в Венгрию, но как же много всего пошло не так. Должно быть, для него это действительно тяжело. Когда Льюис был на взвешивании после гонки, то не снимал шлем. Он не воспринимает ситуацию легкомысленно. И на всё это трудно смотреть. Я хочу, чтобы Льюис показывал хорошие результаты, и я действительно надеюсь, что он вернётся к своей былой форме. Однако в паддоке беспокоятся о нём. С другой стороны, гонщики едут не на топливе, а на уверенности. Всё должно быть правильно. Полагаю, нынешняя ситуация, к сожалению, глубоко запала ему в душу», — приводит слова Кристенсена Speedweek со ссылкой на его выступление в подкасте F1 Nation.

Комментарии
