«Пережил много изменений и нестабильности». Гасли оценил прогресс «Альпин»

«Пережил много изменений и нестабильности». Гасли оценил прогресс «Альпин»
Французский гонщик Формулы-1 Пьер Гасли, представляющий команду «Альпин», оценил прогресс французского коллектива.

«По моим ощущениям, я очень счастлив и доволен работой, которую выполняю вместе с командой. С точки зрения понимания того, чего я хочу, эффективности того, что мне нужно, наша коммуникация очень чёткая и прозрачная. В конце концов, я провёл с этими людьми два сезона, пережив большое количество изменений, нестабильности и прочее.

Я чувствую, что теперь, по крайней мере, из-за того, что я оставался здесь всё это время, работа, которую я выполняю с окружающими меня людьми, становится более последовательной, более подвижной и плавной, и это просто даёт мне возможность самому быть более последовательным на протяжении всего года», — приводит слова Гасли издание Racingnews365.

