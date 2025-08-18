Скидки
В честь Пиастри назовут новую трибуну на Гран-при Австралии — 2026

Пресс-служба автодрома «Альберт-Парк» в Мельбурне сообщила, что в честь 24-летнего гонщика Формулы-1 Оскара Пиастри из команды «Макларен» будет построена новая трибуна к Гран-при Австралии — 2026.

Отмечается, что она будет располагаться на старт-финишной прямой напротив пит-лейна рядом с трибуной в честь Хуана Мануэля Фанхио.

«Оскар добился невероятных успехов в начале своей карьеры в картинге, Ф-3, Ф-2, а теперь и в Ф-1. Вполне уместно, что мы чествуем невероятный взлёт Оскара в автоспорте, организовав специальную трибуну на его домашнем Гран-при», — прокомментировал решение генеральный директор Гран-при Австралии Трэвис Олд.

