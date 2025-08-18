Гасли: работаем с Бриаторе над тем, чтобы в 2026-м был болид, способный выигрывать гонки

Французский гонщик Формулы-1 Пьер Гасли, представляющий команду «Альпин», высказался о работе над болидом 2026 года.

«Очевидно, что я лучше разбираюсь в ограничениях болида, так как со многим были проблемы с тех пор, как я присоединился к команде. Когда я финиширую шестым в Сильверстоуне, я понимаю, что если у меня в руках окажется гоночная машина, способная побеждать, то смогу выиграть гонку.

В конце концов, я финирую шестым и возвращаюсь домой. Конечно, можно сказать, что это всего лишь шестое место и никому особо не интересно — в чем есть доля правды. Но в то же время я знаю, что моё время придёт. И, вы знаете, мы сейчас работаем с Флавио Бриаторе над тем, чтобы убедиться, что у меня будет болид, способный выигрывать гонки в следующем году», — приводит слова Гасли издание Racingnews365.