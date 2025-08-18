Скидки
«Сюрреалистично». Пиастри отреагировал на появление трибуны в свою честь в Австралии

24-летний гонщик Формулы-1 Оскар Пиастри из «Макларена» отреагировал на появление новой трибуны в свою честь на Гран-при Австралии.

«Я очень рад новости о том, что у меня будет собственная трибуна на Гран-при Австралии в следующем году. Это кажется очень сюрреалистичным, и я никогда не думал, что такое может случиться, но поддержка невероятная, и я не могу дождаться, когда всё это произойдёт в марте 2026 года.

Увидеть всех болельщиков на моей собственной трибуне, расположенной прямо напротив бокса «Макларена» — потрясающий опыт, и я действительно с нетерпением жду возможности ощутить их энергию и атмосферу. Очень круто принимать участие в домашнем Гран-при, но я, признаюсь, всё ещё ощущаю себя как в детстве, когда я просто слышу, как машины проезжают по трассе, не говоря уже о том, что теперь я сам один из этих пилотов», — приводит слова Пиастри пресс-служба автодрома.

