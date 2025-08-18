Скидки
Вольф — о Хорнере: кого мне ненавидеть теперь?

Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф высказался о противостоянии с бывшим коллегой Кристианом Хорнером, когда британец возглавлял «Ред Булл».

— Считают ли фанаты вашу вражду с Хорнером одним из величайших моментов в истории?
— Да. Если разобраться, между нами действительно всегда была интересная история. Противостояния, особенно в 2021-м, были связаны не только с Максом и Льюисом, но и с Кристианом и мной. Более того, временами было действительно сложно, и это явно вошло во все учебники истории и останется там навсегда. Знаете, он всегда говорил, что мне нравится его ненавидеть. Так кого же мне теперь ненавидеть? Похоже, придётся найти кого-нибудь другого… — приводит слова Вольфа издание Racingnews365.

Кристиан Хорнер ведёт переговоры с командой Ф-1 «Кадиллак» — Sports Auto Moto
