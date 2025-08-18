Скидки
«Результат его развития». Уэббер — о появлении трибуны в Австралии в честь Пиастри

Бывший гонщик Формулы-1, менеджер пилота «Макларена» Оскара Пиастри Марк Уэббер отреагировал на решение организаторов Гран-при Австралии установить новую трибуну в честь Оскара.

«Это великолепная новость для этапа и для Оскара лично. То, что ему удалось выиграть такое количество подиумов и одержать столько побед на невероятно раннем этапе его карьеры, является результатом развития. Очевидно, что он чувствует себя очень комфортно на элитном уровне, его присутствие в серии блестяще заметно, и он представляет Австралию так, как этой стране нравится, когда защищают её цвета», — приводит слова Уэббера издание Speedcafe.

