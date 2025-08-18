В «Мерседесе» оценили вклад Боттаса в адаптацию Антонелли к Формуле-1

Директор по коммуникациям «Мерседеса» Брэдли Лорд рассказал о вкладе финского гонщика Валттери Боттаса в адаптацию новичка команды Андреа Кими Антонелли к Формуле-1.

«Было здорово, что он вернулся в нашу семью в «Мерседес». Очевидно, что он являлся любимым членом команды, когда выступал за нас. И, вернувшись в коллектив, он смог привнести свой опыт и проницательность, экспертный взгляд на гоночный уикенд. И не только для юного Кими, но и предлагая обоим пилотам и инженерам свою точку зрения и тому подобное по целому ряду вопросов.

Мы также дали ему работу на симуляторе, так что та часть обязанностей, которую он там проделывал, была очень ценной. Он привнёс свои лёгкость и чувство юмора в работу команды и в то, как мы общаемся, а также в работу с нашими партнёрами и спонсорами. Он с удовольствием делил с нами эту нагрузку, зная, что для пилота-новичка это большая проблема. Таким образом, присутствие Валттери сыграло важную роль в том, что помогло Кими интегрироваться в мир Формулы-1, приспособиться к нему и справиться с его требованиями», — приводит слова Лорда издание Racingnews365.