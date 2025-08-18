Скидки
Сайнс — о переходе в «Уильямс»: было мало уверенности, что это правильный выбор

Испанский гонщик Формулы-1 Карлос Сайнс рассказал о своей неуверенности во время принятия решения о переходе в «Уильямс» летом 2024 года.

«В прошлом году, когда я принимал решение, я определённо понимал, что «Уильямс» занимал девятое место в Кубке конструкторов. Из-за этого было мало уверенности в том, что, возможно, эта команда была правильным выбором для следующего шага в моей карьере. Сейчас, спустя год, я очень уверен в принятом мною решении. Я очень рад, глядя на прогресс, который демонстрирует команда, и на динамику, которую мы набираем к 2026 году», — приводит слова Сайнса издание Racingnews365.

