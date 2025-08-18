Мик Шумахер может стать резервным гонщиком «Кадиллака» из-за ухода Баттона — PlanetF1

26-летний немецкий пилот Мик Шумахер может стать резервным гонщиком «Кадиллака» в Формуле-1 из-за завершения карьеры чемпионом 2009 года Дженсоном Баттоном, сообщили в издании PlanetF1.

Баттон выступал за команду Hertz Team JOTA в гонках на выносливость (WEC), которая тесно связана с «Кадиллаком». В статье говорится о том, что желание JOTA привлечь новых спонсоров может сподвигнуть их на заключение контракта с Шумахером, вслед за которым и придут новые компании с деньгами. А сотрудничество команды WEC с «Кадиллаком» может привести к тому, что Мика назначат резервистом в команду-новичок Формулы-1 в 2026-м, что сохранит для немца надежду на участие в «Королевских гонках».