Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Мик Шумахер может стать резервным гонщиком «Кадиллака» из-за ухода Баттона — PlanetF1

Мик Шумахер может стать резервным гонщиком «Кадиллака» из-за ухода Баттона — PlanetF1
Комментарии

26-летний немецкий пилот Мик Шумахер может стать резервным гонщиком «Кадиллака» в Формуле-1 из-за завершения карьеры чемпионом 2009 года Дженсоном Баттоном, сообщили в издании PlanetF1.

Баттон выступал за команду Hertz Team JOTA в гонках на выносливость (WEC), которая тесно связана с «Кадиллаком». В статье говорится о том, что желание JOTA привлечь новых спонсоров может сподвигнуть их на заключение контракта с Шумахером, вслед за которым и придут новые компании с деньгами. А сотрудничество команды WEC с «Кадиллаком» может привести к тому, что Мика назначат резервистом в команду-новичок Формулы-1 в 2026-м, что сохранит для немца надежду на участие в «Королевских гонках».

Материалы по теме
Кристиан Хорнер ведёт переговоры с командой Ф-1 «Кадиллак» — Sports Auto Moto
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android