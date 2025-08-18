Фото: Ферстаппен катается на фойлборде во время летнего перерыва в Формуле-1

27-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл», поделился кадрами с отдыха во время летнего перерыва в «Королевских гонках».

Фото: Из личного архива Макса Ферстаппена

Ферстаппен прокатился на фойлборде. Фойлборд — это доска, оборудованная особым подводным крылом, иногда сиденьем для спортсмена в задней части, и креплениями для ног. Эта доска предназначена для скоростного катания по воде за катером.

После 14 этапов в сезоне 2025 года у нидерландского гонщика третье место в личном зачёте и 187 очков на счету. У лидера Оскара Пиастри из «Макларена» — 284. «Ред Булл» четвёртый в Кубке конструкторов — 194 очка.