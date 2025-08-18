Сайнс: пришёл в «Уильямс» не ради сезона-2025

Испанский гонщик Формулы-1 Карлос Сайнс из команды «Уильямс» высказался о работе коллектива над новым техническим регламентом, который вступит в силу с 2026 года.

«Я смотрю на всё, что делается в команде для 2026, 2027 и 2028 года, и понимаю, почему именно в эту команду я пришёл. Я здесь не ради сезона-2025. С каждым днём эта команда выглядит всё лучше. В то же время ещё есть над чем поработать и что улучшить каждому члену, так как существует очень длинный список вещей, которые мы пытаемся сделать и над которыми трудимся.

Но да, я доволен своим выбором [команды] и думаю, что нам просто нужно не торопиться. В какой-то момент результаты 2025 года также придадут импульс развитию в 2026 году», — приводит слова Сайнса издание Racingnews365.