Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Сайнс: пришёл в «Уильямс» не ради сезона-2025

Сайнс: пришёл в «Уильямс» не ради сезона-2025
Комментарии

Испанский гонщик Формулы-1 Карлос Сайнс из команды «Уильямс» высказался о работе коллектива над новым техническим регламентом, который вступит в силу с 2026 года.

«Я смотрю на всё, что делается в команде для 2026, 2027 и 2028 года, и понимаю, почему именно в эту команду я пришёл. Я здесь не ради сезона-2025. С каждым днём эта команда выглядит всё лучше. В то же время ещё есть над чем поработать и что улучшить каждому члену, так как существует очень длинный список вещей, которые мы пытаемся сделать и над которыми трудимся.

Но да, я доволен своим выбором [команды] и думаю, что нам просто нужно не торопиться. В какой-то момент результаты 2025 года также придадут импульс развитию в 2026 году», — приводит слова Сайнса издание Racingnews365.

Материалы по теме
10 лучших пилотов первой половины сезона Ф-1: лидер рейтинга вас удивит
10 лучших пилотов первой половины сезона Ф-1: лидер рейтинга вас удивит
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android