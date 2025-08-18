Скидки
«Каникулы закончены». Расселл поделился кадрами с тренировки перед возобновлением сезона

27-летний британский гонщик Джордж Расселл, выступающий за команду Формулы-1 «Мерседес», поделился кадрами с тренировки перед возобновлением сезона-2025 после летней паузы.

Фото: Из личного архива Джорджа Расселла

«Каникулы закончены. Возвращаемся к работе», — подписал изображения в социальной сети Расселл.

Фото: Из личного архива Джорджа Расселла

После 14 этапов в сезоне 2025 года у Джорджа 172 очка и четвёртое место в личном зачёте. Он уступает четырёхкратному чемпиону «Королевских гонок» Максу Ферстаппену из команды «Ред Булл», идущему на третьей позиции, 15 баллов. У лидера сезона Оскара Пиастри из «Макларена» — 284. «Мерседес» — третий в Кубке конструкторов с 236 очками. У «Феррари», идущей на второй позиции, — 260.

Комментарии
