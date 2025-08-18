Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Вассёр: беспорядки в «Феррари» вызвали слухи. Это всё сделали СМИ

Вассёр: беспорядки в «Феррари» вызвали слухи. Это всё сделали СМИ
Аудио-версия:
Комментарии

Руководитель команды Формулы-1 «Феррари» Фредерик Вассёр раскритиковал СМИ из-за постоянных слухов вокруг команды.

«Беспорядки вызвали слухи. Не я их начал, это сделали СМИ. Ни «Феррари», ни я не произнесли ни слова. Но сегодня вы не можете избежать такого вмешательства. Я не хочу очернять всех журналистов под одну гребёнку, однако с появлением интернета освещение событий стало намного более агрессивным. Возникает дополнительная необходимость в поиске кликов.

Когда эти слухи [об увольнении] впервые появились в Канаде, я был очень зол, потому что они зашли слишком далеко. Моего технического директора Лоика Серра обвинили в том, что он плохо выполняет свою работу. И это при том условии, что болид 2025 года был практически готов к первому рабочему дню Лоика», — приводит слова Вассёра издание Auto Moto und Sport.

Материалы по теме
Леклер: Вассёр очень забавный. Он руководит командой благодаря своему чувству юмора
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android