Вассёр: беспорядки в «Феррари» вызвали слухи. Это всё сделали СМИ

Руководитель команды Формулы-1 «Феррари» Фредерик Вассёр раскритиковал СМИ из-за постоянных слухов вокруг команды.

«Беспорядки вызвали слухи. Не я их начал, это сделали СМИ. Ни «Феррари», ни я не произнесли ни слова. Но сегодня вы не можете избежать такого вмешательства. Я не хочу очернять всех журналистов под одну гребёнку, однако с появлением интернета освещение событий стало намного более агрессивным. Возникает дополнительная необходимость в поиске кликов.

Когда эти слухи [об увольнении] впервые появились в Канаде, я был очень зол, потому что они зашли слишком далеко. Моего технического директора Лоика Серра обвинили в том, что он плохо выполняет свою работу. И это при том условии, что болид 2025 года был практически готов к первому рабочему дню Лоика», — приводит слова Вассёра издание Auto Moto und Sport.