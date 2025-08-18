«На пять секунд быстрее!» Култхард рассказал о Ферстаппене на выставочных заездах

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне аналитик Дэвид Култхард поделился историей про четырёхкратного чемпиона серии Макса Ферстаппена из команды «Ред Булл».

— Как вы думаете, среднестатистический человек смог бы физически проехать 10 кругов на болиде Формулы-1?

— Что ж, это интересный вопрос, потому что теперь и я — среднестатистический человек (смеётся). У меня есть под этот вопрос история. Два года назад я снимался в небольшом ролике, где мы были в Сан-Марино, и я ездил по трассе на RB7, на котором Себастьян Феттель выиграл титул [в 2011-м].

Я проехал один быстрый круг по трассе, на которой выигрывал Гран-при в 1998 или 1999 году. А затем Макс Ферстаппен запрыгнул в машину и проехал один круг по инерции, и я оказался на пять секунд медленнее! Но на самом деле я оказался вполне доволен этим, потому что не был в Имоле более 10 лет. И в то время я уже не пилотировал на машинах Гран-при. Я проводил демонстрации и крутил «пончики», однако уже более 10 лет не выезжал на гоночную трассу. Так что это просто даёт представление о том, что значит быть в форме, — сказал Култхард на YouTube-канале Indo Sport.