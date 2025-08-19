Вассёр — о слухах про уход Леклера: никого не волновало, что у него долгосрочный контракт

Руководитель команды Формулы-1 «Феррари» Фредерик Вассёр высказался о влиянии слухов на итальянский коллектив, приведя в пример историю про возможный уход Шарля Леклера в «Мерседес».

«История с Шарлем Леклером была тоже неприятной. Некоторые журналисты регулярно писали, что Шарль переходит в «Мерседес». Никого не волновало, что он неоднократно подтверждал, что у него долгосрочный контракт с «Феррари». Это оказывает влияние на команду. В Италии люди реагируют более эмоционально. Без этого фонового шума мои переговоры с «Феррари» [о продлении] прошли бы намного быстрее», — приводит слова Вассёра издание Auto Motor und Sport.