«Потерял больше двух дюймов в шее». Култхард — о форме после ухода из Ф-1

«Потерял больше двух дюймов в шее». Култхард — о форме после ухода из Ф-1
Бывший гонщик Формулы-1, а ныне аналитик Дэвид Култхард высказался о нагрузках на пилотов в «Королевских гонках».

«После окончания карьеры я потерял больше двух дюймов в объёме шеи, и это несмотря на то, что у меня как у 54‑летнего есть жировая прослойка на шее. Но у меня просто исчезли мышцы. Формула-1 — экстремальный вид спорта. Всё это потому, что ты держишь голову, на которую приходится вся нагрузка с бонусом в виде веса шлема. Это экстремально и некомфортно. Это фантастически некомфортно. И в то же время затягивающе некомфортно, когда ты находишься в состоянии борьбы за победу на Гран‑при», — сказал Култхард на YouTube-канале Indo Sport.

«На пять секунд быстрее!» Култхард рассказал о Ферстаппене на выставочных заездах
