Вольф оценил, насколько для Формулы-1 значим Хорнер

Вольф оценил, насколько для Формулы-1 значим Хорнер
Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился мнением об увольнении Кристиана Хорнера из «Ред Булл».

«Теперь, когда этого нет, по крайней мере, на какое-то время, настоящая личность покинула спорт. Он был противоречивым и вызывал разногласия, но при этом он был одним из главных действующих лиц в Формуле-1. Мы можем с уверенностью сказать, что он был таким же значимым, как и великие гонщики», — приводит слова Вольфа Formula.hu.

Об уходе Хорнера с поста руководителя «Ред Булл» стало известно 9 июля. Новым главой австрийского гоночного коллектива стал Лоран Мекис, который ранее руководил «Рейсинг Буллз».

