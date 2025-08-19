Скидки
«Я уже сказал ему». Вольф высказался о будущем Расселла в «Мерседесе»

«Я уже сказал ему». Вольф высказался о будущем Расселла в «Мерседесе»
Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф ответил на вопрос по поводу гонщика Джорджа Расселла. Спортсмен и команда пока не заключили новый контракт.

«Для меня всегда было очевидно, что Джордж – часть нашего будущего. Я уже сказал ему об этом, и он это знает. Но, знаете, это сложный вид спорта. Иногда нужно сохранять различные возможности и внимательно анализировать, каким может быть будущее в среднесрочной и долгосрочной перспективе. В этом виде спорта приходится сталкиваться с давлением», — приводит слова Вольфа Formula.hu.

Вольф также добавил, что о подписании контракта с Расселлом может быть объявлено в скором времени.

